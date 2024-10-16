Пхеньян, 16 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Более 1,4 млн граждан КНДР в течение двух дней заявили о желании вступить в Корейскую народную армию на фоне эскалации напряжённости в отношениях с Южной Кореей. Об этом 16 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Илья Питалев/РИА Новости

«Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления о вступлении и возвращении в армию подают студенты всех вузов, рабочие заводов и демобилизованные солдаты. Они заявляют о готовности дать отпор. ЦТАК подчеркнуло, что Южная Корея будет уничтожена, если решит развязать войну.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября генштаб Корейской народной армии привёл в полную боевую готовность артиллерийские подразделения, которые находятся на границе с Южной Кореей. Северокорейская сторона таким образом отреагировала на полёт беспилотника над Пхеньяном.

Агентство Yonhap 15 октября сообщило, что Северная Корея со своей стороны взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейские военные в ответ открыли огонь.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер после этого обвинил КНДР в эскалации напряжённости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 октября назвала США единственной страной, из-за которой растёт риск конфликта на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.