Пхеньян, 14 октября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

В приказе минобороны Северной Кореи говорится, что артиллерии необходимо «полностью подготовиться к стрельбе». Такое распоряжение поступило после того, как власти КНДР пригрозили соседям «ужасной катастрофой» из-за предполагаемого полёта беспилотников над Пхеньяном.

Северная Корея заявила, что готова принять решительные ответные меры в случае, если беспилотники, направленные против Пхеньяна, снова будут запущены, предупредив, что «время атаки» может наступить в любой момент, отмечает агентство.

По сообщению КНДР, Южная Корея в октябре три раза запускала беспилотники в её сторону для распространения листовок. Власти считают, что это «военная провокация и нарушение суверенитета».

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён сначала отрицал информацию о беспилотниках, но позже, как пишет издание, Объединённый комитет начальников штабов заявил, что не может подтвердить правдивость заявлений Северной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 1 октября предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией».

4 октября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея без колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Ким Чен Ын назвал «марионеткой» Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».

В генштабе КНА 9 октября заявили, что власти перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу в крепость. Утверждалось, что решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее, — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.