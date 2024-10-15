Москва, 16 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. США являются единственной страной, которая повышает риск конфликтов на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), написала 15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИА Регнум

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт», — отметила она в своём Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление Госдепартамента США, обвинившего КНДР в росте напряжённости на Корейском полуострове и призвавшего Пхеньян не делать шагов, которые могут привести к эскалации в регионе.

По словам Захаровой, Вашингтон в указанном случае использовал свой классический прием, в рамках которого Соединённые Штаты обычно подталкивают других к конфликту, а после возлагают всю ответственность за это на вовлечённые стороны. Официальный представитель МИД России добавила, что Южная Корея и Япония, которые являются критически важными странами с точки зрения безопасности в регионе, не могут сопротивляться давлению США, которые манипулируют Сеулом и Токио в своих интересах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября в МИД КНДР объявили, что Северная Корея начала готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. В ведомстве отметили, что Пхеньян хочет строго контролировать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая из-за действий «одержимых идеей ядерной войны» США и их сателлитов продолжает становиться всё более напряженной.

1 октября глава Республики Корея Юн Сок Ёль предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он потребовал от Пхеньяна перестать думать о защите с помощью ядерного оружия и назвал такую позицию «иллюзией».

4 октября лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что Северная Корея без каких-либо колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Он также назвал Юн Сок Ёля «марионеткой» и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».