Москва, 28 сентября, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Россия намерена модернизировать энергосистему страны в рамках подготовки к летнему периоду. Об этом на заседании комиссии Госсовета России «Энергетика» в Москве заявил министр энергетики Сергей Цивилёв.

Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

По словам министра, такое решение было принято в связи с недавними отключениями электроэнергии в Приморском крае и на юге России. Он добавил, что теперь подготовка будет вестись как к осенне-зимнему, так и к летнему периоду, поскольку это стало необходимостью в текущих условиях.

Он пояснил, что вся цепочка энергосистемы находится под «постоянным воздействием внешних угроз», включая перепады температур, санкции и большой рост потребления электроэнергии.

Он отметил, что России досталась эффективная энергосистема СССР, которая в настоящее время практически исчерпала все свои возможности.

«Поэтому мы с вами сформируем новую, современную энергетическую систему, которая должна повторить главные принципы, которые были заложены в единой энергетической системе Советского Союза», — передают его слова «Ведомости».

В публикации отмечается, что процесс обновления будет проходить одновременно с подготовкой к отопительному сезону.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Цивилёв на полях Восточного экономического форума рассказал, что Россия успешно перенаправила энергоресурсы на Восток. Сейчас в России идёт проработка новых газотранспортных проектов, растёт производство сжиженного природного газа, благодаря чему география экспорта будет расширяться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице основные мероприятия по подготовке жилого фонда и городских объектов Москвы к отопительному сезону завершат до 25 августа. Специалисты проведут все необходимые проверки и регламентные работы на 13 ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию, 24 насосно-перекачивающих станциях, более чем 22 тыс. тепловых пунктов, а также на малых котельных, газораспределительных пунктах и тепловых станциях.