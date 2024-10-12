В Москве системы теплоснабжения перешли на зимний режим работы
Москва, 12 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Москве специалисты провели мероприятия по переводу столичных систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщили на сайте мэрии.
«Выполнен перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке всё прошло штатно и в соответствии с утверждёнными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», — приводятся в публикации слова заммэра Петра Бирюкова.
В материале уточняется, что в 2024 году отопительный сезон начался чуть позже из-за тёплой погоды в сентябре.
Как передавало ИА Регнум, 7 октября Бирюков сообщил о начале отопительного сезона в Москве в связи с понижением среднесуточной температуры. По его словам, подготовка к сезону была завершена к концу сентября.
В августе специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам Бирюкова, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.