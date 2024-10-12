Москва, 12 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Москве специалисты провели мероприятия по переводу столичных систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщили на сайте мэрии.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

«Выполнен перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке всё прошло штатно и в соответствии с утверждёнными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», — приводятся в публикации слова заммэра Петра Бирюкова.

В материале уточняется, что в 2024 году отопительный сезон начался чуть позже из-за тёплой погоды в сентябре.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Бирюков сообщил о начале отопительного сезона в Москве в связи с понижением среднесуточной температуры. По его словам, подготовка к сезону была завершена к концу сентября.

В августе специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам Бирюкова, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.