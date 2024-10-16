Варшава, 16 октября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда отказывается назначать послами в другие страны дипломатов, закончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом он заявил 16 октября, выступая в Сейме по случаю годовщины парламентских выборов.

SOPA Images/Global Look Press Анджей Дуда

«Особым вопросом в этом контексте остается то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует направить в необычайно важные для Польши дипмиссии. Это, в том числе, выпускники МГИМО», — процитировало президента издание Rzeczpospolita.

Дуда обратился к сидящему в зале Туску и подчеркнул, что никогда не согласует такие назначения, так как московский вуз якобы «пронизан российскими спецслужбами». Президент уже полгода отказывается утвердить их назначение.

Действующий польский президент состоит в партии «Право и справедливость». Когда она была правящей, из МИД уволили сотрудников, закончивших МГИМО. Туск возглавляет партию «Гражданская платформа», которая по итогам парламентских выборов 2023 года в коалиции с другими партиями сформировала новое правительство. После этого в МИД начали возвращать выпускников МГИМО.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года власти Польши ввели ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Дипломатам разрешили перемещаться только по исторической области Мазовии, а консулам — на территории регионов, где находится их диппредставительство. Исключение сделали только для посла.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в августе сообщил о планах укрепить восточную границу, так как Варшава опасается угроз, которые якобы могут быть со стороны России. Глава ведомства отметил, что на это направят значительные средства.