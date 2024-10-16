Киев, 16 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Западные союзники обычно передают киевскому режиму данные о полётах самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 16 октября сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат.

Airman Joe Hendricks, U. S. Navy

«Партнёры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции. Они дают нам знать, когда и где русские готовят атаку», — процитировала его американская газета Politico.

Игнат отметил, что после таких предупреждений начинают действовать тысячи украинских военнослужащих в подразделениях разведки, связи и противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в июле заявила об ужасающем состоянии переданных Украине западных систем противовоздушной обороны. Они быстро выходят из строя, а запчастей на замену нет. Ситуацию усугубляет коррупция в командовании украинской армии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в сентябре признала, что киевскому режиму наступит конец, если Запад перестанет его поддерживать. Она пообещала, что ФРГ не прекратит помогать украинским властям.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 октября с сожалением констатировал, что Киеву не стоит рассчитывать на открытие «второго фронта» западными союзниками. Он призвал хотя бы ужесточить санкции против России.