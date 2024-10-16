Москва, 16 октября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Дискуссию по поводу универсального QR-кода, разработанного Национальной системой платёжных карт (НСПК), не следует расценивать как войну ЦБ РФ и банков, заявила 16 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Она подчеркнула, что регулятор стремится создать равные условия для всех банков и не намерен подменять частных игроков.

«Вы знаете, что мы сейчас спорим по поводу универсального QR-кода. Нельзя представлять универсальный QR-код как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что QR-код не создаёт никакой конкуренции с рыночными продуктами, поскольку сам не является продуктом. Он представляет собой инфраструктурный стандарт. Дискуссии будут продолжены, чтобы найти верное решение.

В конце июня Банк России объявил о начале внедрения универсального платёжного QR-кода на базе инфраструктуры НСПК. Он подойдёт для разных способов платежей — через СБП, с помощью pay-сервиса и сервиса рассрочки. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его камерой телефона или конкретного платёжного приложения. У покупателя при этом сохраняется возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или Системы быстрых платежей (СПБ).

Код СПБ является популярным платёжным QR-кодом. Сейчас при оплате таким способом клиент не получает банковские кэшбеки, у СБП существует своя система лояльности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на Петербургской международном экономическом форуме председатель совета директоров «ТКС Холдинга» (материнская компания «Т-Банка») Алексей Малиновский заявил, что крупнейшие российские банки выразили мнение, что при создании универсального QR-кода важно не создавать препятствий для развития участников финансового рынка и конкуренции.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, количество пользователей бесконтактных платежей быстро растёт и необходимость стандартизации оплаты по QR-коду не вызывает сомнений.