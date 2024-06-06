Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Крупнейшие банки сошлись во мнении, что при создании единого платежного QR-кода важно, чтобы унификация клиентского пути не становилась препятствием для развития участников финансового рынка и конкуренции. К такому выводу пришли представители «Т-Банка» и Сбера в ходе сессии «Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях розничного рынка» в рамках ПМЭФ-2024.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

«Единый клиентский путь должен быть унифицирован, но не ограничен в дальнейшем развитии технологий. И для банков, и для других участников финансового рынка, которые представляют разные платежные системы, должна оставаться возможность продвигать инновационные решения в упаковке единого QR-кода и делать это так, чтобы клиенту было удобно, чтобы у него сохранялся выбор. Думаю, что будущее ― за унифицированными решениями, которые не ограничивают выбор, а поддерживают конкуренцию», ― сказал в ходе сессии председатель совета директоров «ТКС Холдинга» (материнская компания «Т-Банка») Алексей Малиновский.

Ранее ЦБ анонсировал разработку универсального QR-кода, о чем говорилось в аналитическом докладе «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке». Управление универсальным QR-кодом ЦБ предложил передать«равноудаленному оператору», что позволит «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды».

Количество пользователей бесконтактных платежей быстро растёт, поэтому с необходимость стандартизации оплаты по QR не вызывает сомнений у игроков рынка. «Вот цифры только на примере наших сервисов — 40 млн человек регулярно расплачиваются за товары и услуги с помощью SberPay. За год аудитория наших сервисов увеличилась в полтора раза. ЦБ говорит о стандартизации, и мы это поддерживаем. Важно, чтобы при этом сохранилась конкуренция и осталась возможность развития технологий. Что касается удобного клиентского опыта при использовании бесконтактных платежей, в том числе QR, то команда Сбера в 2022 году создала QR-код, который объединяет в себе все способы оплаты — SberPay, СБП, оплата методами банков-партнеров. И это как раз — хороший пример стандартизации клиентского опыта», — рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Крупные банки считают, что необходимо создать единые правила игры для участников рынка на базе банковского коллегиального органа, объединения банков.

«На наш взгляд, важно, чтобы управление и развитие платежных сервисов, таких как единый QR, было на стороне тех, кто ближе всего к клиенту и бизнесу, ведет с ними ежедневный диалог, зная все потребности, то есть на стороне банков», — сказал Алексей Малиновский в кулуарах сессии.

По его словам, появление универсального решения имеет шанс увеличить популярность оплаты с помощью QR-кода. Такая оплата удобна для покупателя (нужен только телефон) и предоставляет возможность платить с помощью различных дополнительных сервисов, такими как рассрочка, BNPL и др. Главное — она даёт возможность платить с помощью pay-сервисов банков, при оплате которымиклиенты могут получать кешбэки и бонусы, давно ставшие стандартом в рамках банковских программ лояльности.

По словам Малиновского, банки уже начали объединять свои технологии для удобства клиента. «Перспективной моделью на рынке является партнерство между различными экосистемами, за счет которого клиент будет получать максимум сервисов и возможностей. В качестве примера такого партнерства можно привести сервис приёма платежей в интернете «Т-Кассу», в которой представлены разные способы оплаты, в том числе «T-Pay», SberPay, YandexPay, СБП, MirPay и другие», ― сказал представитель «Т-Банка».