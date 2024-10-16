Вашингтон, 16 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам Украины три месяца на одобрение основных положений его «плана победы» в конфликте с Россией, однако пока что на Западе никто не выступил в его поддержку. Об этом 16 октября сообщило агентство Associated Press.

Ralph Pache/Global Look Press Владимир Зеленский

Отмечается, что чиновники Украины ожидали реакции на «план победы» от западных партнёров киевского режима на встрече контактной группы по оказанию военной помощи на немецкой базе «Рамштайн», которая должна была пройти на минувшей неделе, однако её отменили после решения президента США Джо Байдена отложить поездку в Германию из-за разгула урагана «Милтон».

По словам автора статьи, после этого глава киевского режима представлял свой план ключевым союзникам в других западных столицах, однако никто из них пока не поддержал этот документ.

«Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жёсткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча на Украине ценных ресурсов, и пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны Европы после завершения конфликта.

Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый 15 октября рассказал, что главе киевского режима предложили в США план завершения конфликта на Украине, не предусматривающий победу Киева. Он также назвал одним из пунктов этого плана Вашингтона не допустить прямого военного столкновения США и России, а также вовлечения НАТО в конфликт на Украине.