Луганск, 16 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео из села Невского в Луганской Народной Республике, которое было освобождено от украинских формирований военными Западной группировки войск.

Кадр из видео

На кадрах видны установленные на крышах и окнах нескольких зданий российские триколоры. Съёмка велась с воздуха, многие строения в поселении полностью разрушены.

«Населённый пункт был освобождён в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад», — отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Западная группировка войск за сутки нанесла удары по личному составу и военной технике пяти бригад ВСУ под Харьковом. Украинская армия в зоне её ответственности потеряла более 430 военных, танк, два автомобиля, гаубицу Д-30, американское артиллерийское орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Был уничтожен склад с боеприпасами.

Кроме того, за последние сутки российские войска освободили село Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Глава ДНР Денис Пушилин 15 октября сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили более трёх третей Дзержинска. Российские бойцы героически выбивают боевиков ВСУ из многоэтажек и продвигаются вперёд, отметил он.