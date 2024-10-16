Волгодонск, Ростовская область, 16 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. С завода «Атоммаш» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») в Волгодонске 15 октября отгрузили три парогенератора, предназначенные для энергоблока №4 АЭС «Сюйдапу». Об этом сообщил научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0».

Эрик Романенко/ТАСС

Общий вес трёх парогенераторов составил 1 тыс. тонн. На площадку сооружения АЭС их доставят комбинированным способом — автомобильным, речным и морским транспортом.

В середине августа в Ляонин отправили первую партию оборудования для энергоблока №4. В неё вошёл корпус реактора ВВЭР-1200 и парогенератор.

Комментируя сегодняшнюю отгрузку, глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов заявил, что предприятия взяли высокий темп по изготовлению оборудования для зарубежных АЭС.

«Не проходит и месяца без того, чтобы с наших производственных площадок в Волгодонске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске не были отгружены изделия для реакторного и машинного залов будущих АЭС. Ритмичные отгрузки — результат слаженной работы машиностроителей-атомщиков и подтверждение высокого качества российских атомных технологий», — отметил Котов.

Атомную станцию «Сюйдапу» с реактором ВВЭР-1200 по новейшему российскому проекту строят в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Кроме того, в КНР по проекту «Росатома» сооружают энергоблоки на АЭС «Тяньвань». Помимо строительства энергообъектов, «Росатом» также обеспечит производство и поставку в Китай ядерного топлива, а также обучение персонала будущих АЭС «Сюйдапу».

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что с участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах. Он добавил, что в связи со строительством АЭС «Сюйдапу» и «Тяньвань» вырастет потребность Китая в энергоснабжении.