Москва, 23 июля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Экономический рост Китая увеличивает потребность страны в энергоснабжении. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

«Продолжающийся экономический рост Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году», — отметил Сечин, выступая на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Глава «Роснефти» добавил, что Россия готова помочь Китаю в вопросах обеспечения энергобезопасности и потребления энергии. Сечин уверен, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено географическим положением двух стран и их местом на энергетической карте мира: Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.

За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года, отметил Игорь Сечин. «Наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%», — подчеркнул он.

Сечин отметил, что за последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. За первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т.

Сегодня рассматриваются различные варианты увеличения поставок российской нефти в Китай, в том числе и по Северному морскому пути, добавил он.

Ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК также отметил развитие сотрудничества двух стран в газовой сфере, поставках угля и в атомной сфере.

«Полным ходом и в соответствии с графиком идет строительство новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и на АЭС «Сюйдапу». С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах», — отметил Игорь Сечин.