Москва, 15 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Российская атомная промышленность — это высочайший уровень, кроме того, госкорпорация «Росатом» является мировым лидером в строительстве атомных электростанций и обеспечивает более 80% мирового рынка. Об этом во вторник, 15 октября, заявил аналитик Центра политической конъюнктуры, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин, обсуждая итоги встречи российского президента Владимира Путина и главы «Росатома» Алексея Лихачёва, в беседе с ИА Регнум.

Росатом

«Благодаря активной поддержке президента Владимира Путина, Россия занимает лидирующие позиции в развитии атомной промышленности и внедрении технологий мирного атома на международных рынках», — указал эксперт.

По мнению Гераскина, государственная корпорация «Росатом» зарекомендовала себя как признанный лидер в атомном секторе, демонстрируя высокие стандарты безопасности и инноваций. Эксперт добавил, что реформирование отрасли в целом проходило поэтапно и включало в себя ряд определённых действий.

«Объединение всех гражданских атомных компаний России, предприятий ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательских организаций и атомного ледокольного флота под эгидой «Росатома» позволило создать единый и эффективный центр для развития атомной энергетики и взаимодействия с международными партнерами», — поделился аналитик.

По словам Гераскина, атомная промышленность продолжает развиваться, и на очереди нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», который является ключевым инструментом для дальнейшего движения отрасли. Он направлен на создание новых технологий, улучшение безопасности и эффективности атомных станций, а также на развитие новых направлений, таких, как малая атомная энергетика и использование атомной энергии для обессоливания воды и производства водорода, пояснил эксперт.

Аналитик напомнил о том, что «Росатом» известен своим высококвалифицированным персоналом, включая опытных инженеров, ученых и техников, среди которых есть множество молодых специалистов.

«Росатом» привлекает молодых специалистов благодаря высокому уровню заработной платы, широким возможностям для профессионального роста и участия в инновационных проектах. Компания инвестирует в обучение и развитие своих сотрудников, что позволяет им получать ценный опыт и карьерные перспективы. Среди молодежи существует высокая заинтересованность в трудоустройстве в «Росатом». Это обусловлено престижем компании, её вкладом в развитие отечественной науки и технологий, а также возможностью работать над реализацией амбициозных проектов с глобальным масштабом», — рассказал Гераскин.

Госкорпорация является мировым лидером в строительстве атомных электростанций и обеспечивает более 80% мирового рынка, уточнил аналитик. Он также напомнил, что компания реализует 22 крупных проекта за рубежом — от Египта до Беларуси.

«Росатом» активно развивает международное сотрудничество, что позволяет компаниям из разных стран совместно решать глобальные энергетические задачи. Компания предлагает свои технологии для строительства новых атомных электростанций, обеспечения ядерной безопасности и разработки новых энергетических решений, таких как малая атомная энергетика и использование атомной энергии для производства водорода», — пояснил эксперт.

Что касается технологического суверенитета России, то по мнению Гераскина, «Росатом» играет роль в этом ключевую роль, так как компания обладает полным циклом разработки и производства ядерных технологий, от добычи урана до завершения жизненного цикла атомных объектов, подчеркнул аналитик.

Среди перспективных направлений «Росатома» эксперт выделил следующие: развитие малой атомной энергетики, разработка новых реакторов с улучшенными характеристиками безопасности и эффективности, использование атомной энергии для производства водорода.

«Росатом» продолжает инвестировать в исследования и разработки, что позволяет компаниям создавать новые технологии и укреплять свои позиции на мировом рынке», — заключил Гераскин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Лихачёв доложил Путину об экономических показателях «Росатома», а также зарубежных проектах и научных разработках организации. Глава госкорпорации заявил, что «Росатом» смог укрепить текущие проекты и сделать серьёзные заделы на будущее, прежде всего в части научно-технологического развития.

В сентябре Путин встречался с руководителем Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. Глава института заявил, что исследовательская инфраструктура России в ближайшие пять-восемь лет станет лучшей в мире.