Москва, 15 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российскую атомную отрасль ожидает хорошее будущее. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин.

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На встрече с российским лидером гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв напомнил, что атомная промышленность в стране зародилась в один год с победой в Великой Отечественной войне. В 2025 году она отметит юбилей.

«80 лет, но будущее хорошее, об этом говорит ещё то, что, по-моему, где-то около 30 процентов — это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

По словам главы госкорпорации, чуть больше 30% сотрудников составляет молодежь, ещё 30% — «золотое звено» в возрасте 40–55 лет, и до 30% составляют ветераны отрасли. В «Росатоме» продолжают трудиться люди в возрасте за 80 и даже за 90 лет. Лихачев подчеркнул, что они составляют гордость и ценность компании.

Гармоничное соотношение кадров позволяет обеспечить связь поколений и на десятилетия вперёд выстраивать планы госкорпорации, добавил гендиректор. В год 80-летия атомной промышленности планируется утвердить программу стратегического развития до 2045 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Лихачёв доложил главе государства об экономических показателях «Росатома», о зарубежных проектах и научных разработках. Глава госкорпорации заявил, что «Росатом» смог укрепить текущие проекты и сделать серьёзные заделы на будущее, прежде всего в части научно-технологического развития.

В сентябре Путин заявил, что российские атомщики хранят уникальное наследие предшественников и последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики. Учёные разрабатывают новые материалы, внедряют прорывные решения в медицинской и космической сферах, занимаются реализацией перспективных арктических программ, отметил Путин.