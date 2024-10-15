Харьков, Украина, 15 октября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 15 октября объявил об обязательной эвакуации населения из Купянска и трёх общин, находящихся рядом с городом. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«Это в связи с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи», — процитировало агентство чиновника.

Ранее глава администрации области сообщил, что в Купянске проживают около 4 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Синегубов объявил, что из 29 населённых пунктов, находящихся возле Купянска, принудительно эвакуируют детей. Он также сообщил об эвакуации жителей с волчанского и липцевского направлений.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 15 октября сообщил, что Вооружённые силы РФ в зоне проведения спецоперации на Украине продвигаются на сватовско-купянском направлении. По его информации, российские бойцы установили огневой контроль над важной трассой и не дают противнику подтянуть подкрепление.