Москва, 16 октября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар с использованием пяти ракет по цехам бронетанкового завода в Николаеве, в результате чего предприятие вынуждено было остановить работу. Об этом 16 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что ударом было нанесено поражение пяти промышленным зданиям завода и уничтожено 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков.

«Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября российский беспилотник «Иноходец» ракетным ударом уничтожил танк украинских боевиков в приграничье Курской области. Данные о цели были получены в ходе воздушной разведки.

Ранее в этот же день координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе по колонне военной техники украинских формирований в Одесской области. По его словам, удар нанесли по позициям украинской армии в Татарбунарах Белгород-Днестровского района.