Одесса, Украина, 15 октября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по колонне военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом 15 октября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Удар был нанесён по позициям украинской армии в Татарбунарах Белгород-Днестровского района. Колонна базировалась в северной части города, утоняется в Telegram-канале Лебедева.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 14 октября заявил об ударе по одесскому порту. В результате личный состав ВСУ и техника получили повреждение. Местные жители сообщили, что прогремело шесть взрывов.

Вице-премьер развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате взрывов пострадала инфраструктура порта Одессы, в том числе склады, техника и здание филиала администрации морских портов. По данным Лебедева, в порту также погибли иностранные наёмники и офицеры ВСУ.