Москва, 16 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Российский рубль по итогам августа впервые возглавил список валют для расчётов за импорт товаров и услуг из стран Азии, следует из данных Банка России.

Иван Шилов ИА Регнум Рубль,экономика

Анализ информации, представленной ЦБ РФ, приводит «РИА Новости». Согласно этим сведениям, доля рубля в расчётах достигла рекордных 43,6% (рост на 0,7% за месяц).

В феврале 2022 года российская валюта также имела самую большую долю по отношению к дружественным валютам в импорте из стран Азии, но тогда основные операции осуществлялись в «токсичных» валютах. В Банке России также уточнили, что в августе 2024 года рубль в целом всё же стал использоваться в импорте немного меньше (44,7% вместо 45,9% в июле).

При этом также сократилась и доля дружественных валют — до 31,2% (снижение сразу на 2,2%).

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа стало известно, что доля европейской и американской валют во внешней торговле России по итогам второго квартала сократилась до 17,6%. Рассматриваемый показатель впервые упал ниже 20%. В годовом выражении значение упало на 14,7 процентного пункта.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит целенаправленную политику дедолларизации. Он уточнил, что российским компаниям пришлось искать другие возможности после того, как им отказали в долларовых расчётах.