Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Россия не проводит целенаправленную политику дедолларизации. Стране пришлось искать другие возможности после того, как ей отказали в долларовых расчётах. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Александр Вильф/РИА Новости

«Мы не отказывались от расчётов в долларах, нам отказали, и мы вынуждены искать другие возможности», — сказал глава государства.

По его словам, в США надеялись на крах российской экономики после подобных действий. Однако Москва просто перешла в расчётах с партнерами на национальные валюты.

Российский лидер подчеркнул, что на Западе уже осознали глубину своей ошибки, когда ряд стран начали отказываться от доллара.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российский лидер отметил, что американская политическая элита своими недружественными действиями в отношении Москвы сама себе наносит огромный ущерб, подрывая доверие стран к доллару и его роли мировой резервной валюты.

В декабре прошлого года Путин заявил, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Он подчеркнул, что её с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

В октябре 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о минимизации торговли в долларах и евро практически со всеми странами. По его словам, Россия в расчётах перешла на рубли и национальные валюты. Такой подход наблюдался не только в РФ, дедолларизация мировой экономики будет и дальше продолжаться, добавил Новак.