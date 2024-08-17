Москва, 17 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Доля европейской и американской валют во внешней торговле России по итогам второго квартала сократилась до 17,6%, пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отмечается, что этот показатель впервые упал ниже 20%. В годовом выражении значение рухнуло на 14,7 процентного пункта.

В апреле–июне 2023 года на евро и доллар приходилось 32,3% внешних расчетов России.

Снижение доли указанных валют наблюдается при расчетах России с европейскими странами, в частности Белоруссией, и азиатским регионом. Стороны переходят на национальные валюты.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Глава государства пояснил, что Россия будет содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров, в числе которых — повышение роли стран содружества в международной валютно-финансовой системе и расширение использования национальных валют.