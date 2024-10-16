Хельсинки, 16 октября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Профессор Хельсинского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен увидел в словах министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен подтверждение готовности НАТО пойти на опасную эскалацию конфликта на Украине.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Вот и подтверждение. НАТО придётся пойти на эскалации, причём совершенно безумным образом», — написал Малинен на своей странице в социальной сети X, комментируя слова Валтонен о том, что успех специальной военной операции России на Украине продемонстрирует провал Запада как «сдерживающей силы».

По словам эксперта, Североатлантическому альянсу придётся пойти на опасную эскалацию, поскольку успешный для России исход нанесёт удар по репутации и авторитету НАТО и приведёт к окончательной потере доверия к нему.

Также Малинен назвал сложившуюся ситуацию «смертельной спиралью НАТО» и выразил разочарование, что Финляндия позволила втянуть себя в это.

Как передавало ИА Регнум, ранее Туомас Малинен заявил, что Североатлантический альянс оказался главным символом обмана жителей Европы, масштабов которого не наблюдалось в течение последних десятилетий. Также он высказывал мнение, что НАТО является для Европы источником самой большой угрозы.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, продолжение поддержки киевского режима западными союзниками и новые поставки вооружений чреваты неконтролируемой эскалацией.