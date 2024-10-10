Хельсинки, 10 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Самая большая угроза для Европы исходит от НАТО, заявил профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — написал он, комментируя недавнее введение нового санкционного режима против России.

Североатлантическая организация Fella (НАФО) — западное интернет-сообщество, высмеивающее российских дипломатов, дискредитирующее ВС РФ, а также обвинённое СМИ в дегуманизации россиян.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября Европейский совет утвердил новый пакет антироссийских санкций. Таким образом в Европе планируют противостоять «гибридным угрозам со стороны России», сказано в заявлении, среди которых названы «подрыв избирательных процессов, нарушение работы критической инфраструктуры и экономических процессов, кибератаки, дезинформация, инструментализация мигрантов» и другие действия. Среди самих ограничений в публикации указывается заморозка российских активов и запрет на въезд на территорию Европы определённым лицам из РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за деструктивной политики западных стран в мире серьёзно возрос уровень ядерной опасности. Она призвала другие страны перестать бездумно следовать американскому курсу, задумываясь о потенциальных катастрофических последствиях.