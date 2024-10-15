Хельсинки, 15 октября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс оказался главным символом обмана жителей Европы, масштабов которого не наблюдалось в течение последних десятилетий. Такое мнение 15 октября высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Вероятно, это самая большая ложь, рассказанная европейскому населению со времён основания Третьего рейха», — написал он.

Малинен прикрепил к своему сообщению изображение флага и штаб-квартиры НАТО, а также уточнил, что альянс как минимум с 2022 года ведёт прокси-войну против России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО с применением ядерного оружия направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе. По его словам, в ходе манёвров военными альянса будут отрабатываться задачи по нанесению ударов по объектам в России вдоль всей границы с НАТО.

Позднее в этот же день глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что попытка запугать Россию демонстрацией своей «ядерной мощи» будет безрезультатной. Таким образом депутат прокомментировал учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия.