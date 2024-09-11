Москва, 11 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Новые поставки западных вооружений Украине чреваты неконтролируемой эскалацией, Запад пока этого не понимает, заявила на брифинге 11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Западу уже всё равно, видимо, что будет с Украиной и украинцами. Но то, что это чревато уже неконтролируемой эскалацией, видимо, до них ещё не доходит», — сказала она.

10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Он добавил, что в мире достаточно систем ПВО, западным союзникам нужно быть с Украиной в этой области более активными.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в этот же день заявил, что на протяжении длительного времени приоритетом военной поддержки США останется обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты нацелены на удовлетворение не только срочных потребностей Киева, но и долгосрочных.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал в марте президент Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход спецоперации.