Вашингтон, 16 октября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Министерство обороны США в 2023 финансовом году выделило из своего бюджета на различные контракты суммарно $431,4 млрд, сообщили 15 октября в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Насайте ведомства уточняется, что больше всех за указанный период получила военно-промышленная корпорация Lockheed Martin - $61,4 млрд. На втором и третьем местах оказались соответственно компания RTX Corporation ($24,1 млрд) и General Dynamics ($22,9 млрд).

Также в список организаций, которым Пентагон выделал средства, попали Boeing ($20,1 млрд), Northrop Grumman ($16,3 млрд), Huntington Ingalls ($10,5 млрд), Humana ($7,8 млрд), L3Harris Technologies ($7,5 млрд), BAE Systems ($7 млрд) и Cencora ($4,4 млрд).

В 2022 финансовом году расходы министерства на указанные нужды составляли $389,5 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Пентагон проинформировал, что заключил с Lockheed Martin контракт по производству межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II D5 на сумму $2,1 млрд. Отмечалось, что срок выполнения контракта рассчитан до 30 сентября 2029 года. Кроме того, ведомство заключило с этой компанией контракт на сумму $1,2 млрд, направленный в числе прочего на повышение уровня интеграции Trident II и разработку навигационной подсистемы. Планируется, что работы завершатся к 29 сентября 2031 года.

Министерство обороны США также объявило, что потратит дополнительно более $1,3 млрд на усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35. Оно заключило контракт с корпорацией RTX, филиалом которой является компания Pratt and Whitney Military Engines, производящая авиационные двигатели военного назначения.