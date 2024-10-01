Вашингтон, 1 октября, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Пентагон заключил с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракт по производству межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II D5 на сумму $2,1 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 сентября на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Trident

«Компания Lockheed Martin Space получает дополнение к ранее заключённому контракту на сумму $2112,9 млн для производства ракет Trident II D5, поддержки развёрнутых систем и разработки боеголовок 93/Mark7», — говорится в сообщении.

Баллистические ракеты Trident II D5 четвёртого поколения, блоки головной части которых оснащены термоядерными зарядами, предназначены для запуска с атомных подводных ракетоносцев. На вооружении ВМС США ракеты находятся с 1990 года.

Отмечается, что срок выполнения контракта рассчитан до 30 сентября 2029 года.

Также Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму $1,2 млрд, направленный в числе прочего на повышение уровня интеграции Trident II и разработку навигационной подсистемы. Ожидается, что работы будут завершены к 29 сентября 2031 года.

Согласно заявлению Пентагона, реализация контрактов выгодна при продаже вооружений Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года появилась информация о том, что Британия провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II. Снаряд дал резкую осечку и упал в океан в нескольких метрах от подводной лодки HMS Vanguard, с которой его запускали. Испытания проводились в конце января в рамках учений у берегов Флориды. В момент пуска на борту подводной лодки находился министр обороны Британии Грант Шэппс. Неудачный пуск Trident II стал вторым таким инцидентом после осечки в 2016 году.