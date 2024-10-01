Вашингтон, 1 октября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Более 1,3 миллиарда долларов потратит дополнительно Пентагон на усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны США заключило контракт с корпорацией RTX, её филиалом является компания Pratt and Whitney Military Engines, производящая авиационные двигатели военного назначения. Согласно условиям сделки, компании предстоит провести работы по проектированию, разработке, испытаниям и интеграции усовершенствованной силовой установки для программы истребителей F-35. Срок исполнения контракта — до марта 2028 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал колумнист Bloomberg Хэл Брэндс, США столкнулись с серьёзными проблемами в модернизации ядерных арсеналов. Пентагону нужны средства одновременно на «пополнение военных запасов» для конфликтов, которые могут начаться в настоящем, и на разработку передовых вооружений для войн, которые могут произойти в ближайшем будущем. Бюджет Пентагона испытывает колоссальную нагрузку и не может покрыть все существующие потребности.

В феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.

Позднее Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты сообщило, что странам «Большой семёрки» (G7) необходимо по меньшей мере 10 лет и около $10 трлн, чтобы провести перевооружение и модернизацию вооружённых сил и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на нужды обороны около 4% ВВП.