Луганск, 1 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Группа иностранных наёмников украинских формирований попала в засаду, устроенную военными Вооружённых сил России в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Группа наёмников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это всё было в районе лесов кременских», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что часть из попавших в засаду наёмников сразу погибла, а несколько человек смогли скрыться в лесу.

При этом представитель силовых структур отметил, что, по данным объективного контроля, наёмники ВСУ были хорошо экипированы и вооружены, однако не стали даже пытаться спасти раненых сослуживцев.

Как передавало ИА Регнум, ирландская газета The Irish Times 23 сентября сообщила о ликвидации в зоне СВО наёмника ВСУ из Ирландии Роберта Дигана, ранее служившего в элитном подразделении рейнджеров. Отмечалось, что наёмник получил ранение в ходе военных действий, однако после этого снова вернулся на Украину.

Верховный суд Донецкой Народной Республики 20 сентября заочно приговорил латвийского наёмника украинской армии Алвиса Лукшу к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»).