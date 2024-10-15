Москва, 15 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Полномочия депутата Дмитрия Хубезова досрочно прекращены в связи с назначением на пост министра здравоохранения Республики Алтай. Соответствующее постановление Госдума приняла 15 октября на пленарном заседании.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хубезова Дмитрия Анатольевича <…> 7 октября 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с переходом на другую работу», — указано в постановлении.

Как сообщало ИА Регнум, Хубезов занял пост главы регионального минздрава 8 октября. Глава республики Андрей Турчак отметил, что новый министр является одним из сильнейших управленцев.

В мае 2023 года на заседании генсовета «Единой России» Хубезов, занимавший пост главы комитета Госдумы по охране здоровья, попросил освободить его от должности по причине частого отсутствия. Парламентарий с начала мобилизации решил стать добровольцем и отправился в зону спецоперации, работая в военных и прифронтовых госпиталях, а также курируя медиков-волонтёров.