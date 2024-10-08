Горно-Алтайск, 8 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов занял пост министра здравоохранения Республики Алтай и заместителя председателя правительства региона, сообщил 8 октября глава республики Андрей Турчак.

Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Хубезов

В своём выступлении на заседании правительства региона Турчак назвал Хубезова одним из сильнейших управленцев.

«Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня один из сильнейших управленцев в стране, депутат Государственной думы и бывший председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента, ушедший на СВО, кавалер ордена Мужества Дмитрий Анатольевич Хубезов», — цитирует Турчака его пресс-служба.

В правительстве региона были произведены и иные кадровые и структурные изменения. В июне Турчак был назначен и. о. главы республики, а в сентябре победил на выборах главы региона.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года на заседании генсовета «Единой России» Хубезов, занимавший пост главы комитета Госдумы по охране здоровья, попросил освободить его от занимаемой должности по причине частого отсутствия. Парламентарий с начала мобилизации решил стать добровольцем и отправился в зону СВО, работая в военных и прифронтовых госпиталях, а также курируя медиков-волонтёров.

Ранее 10 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным, получили новые назначения и ответственные должности. В частности, указом главы государства председатель Народного совета ДНР Артём Жога был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

О запуске программы «Время героев» Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Она строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания.