Москва, 31 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти в отставку со своего поста. Своё решение (депутат от партии «Единая Россия») он объяснил тем, что часто отсутствует, так как ездит в зону спецоперации. На заседании генсовета «Единой России», состоявшемся 31 мая, парламентарий попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Государственная дума Дмитрий Хубезов

Как подчеркнул Хубезов, сейчас нет ничего важнее, чем защита России на поле боя и он обязан быть с теми, кто выполняет эту задачу. Соратникам по партии он рекомендовал оставить на посту главы думского комитета по охране здоровья своего заместителя Бадму Башанкаева.

«Когда я уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — приводит слова Хубезова пресс-служба «ЕР».

Отмечается также, что Хубезов с начала мобилизации решил стать добровольцем и отправился в зону СФО, работая в военных и прифронтовых госпиталях, а также курируя медиков-волонтёров.

Комментируя сегодняшнее его решение об уходе с пост, Башанкаев заявил, что всё, что было задумано по народной программе охраны здоровья, будет выполнено.

«Мы сделаем с вами, как это задумано в народной программе вместе, как это нам сказано нашими избирателями, нашей партией, профессиональными коллегами. Всеми, кто сейчас ждёт многих изменений в нашем здравоохранении», — заверил замглавы комитета.

В ходе заседания генсовета партии врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил Хубезову благодарность за оказание всемерной помощи. Он отметил, что благодаря его заботе в республику с марта 2022 года стали прибывать специалисты-волонтёры из разных регионов России, началась работа военно-полевой хирургии, которая показала свою высокую эффективность и позволила спасти тысячи жизней военнослужащих. Также удалось организовать эвакуацию раненых и пациентов для оказания высокотехнологической медицинской помощи в другие субъекты России.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации выполняют боевые задачи и другие депутаты Госдумы, в том числе с начала спецоперации в Донбассе находятся депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.