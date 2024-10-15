Москва, 15 октября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Станция «Корниловская» строящейся Троицкой линии московского метро находится в высокой степени готовности. Об этом 15 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Здесь выполняется благоустройство территории. Продолжается отделка пассажирской зоны и внутренних помещений. Скоро приступят к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения станции», — процитировала его пресс-служба мэрии города.

Собянин также рассказал о ходе строительства на других станциях. Так, на «Вавиловской» начались отделочные работы во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. Там передают наземные площадки под благоустройство. У станции возведут подземный вестибюль с тремя примыкающими пешеходными павильонами.

На «Академической» на 50% завершили возведение основных монолитных конструкций. Продолжаются работы по армированию бетонного основания под эскалаторы. На этой станции будет пересадка на одноимённую станцию Калужско-Рижской линии.

Земляные работы завершены на «Крымской», строители начали устанавливать основные конструкции. Проектом у станции предусмотрено два наземных вестибюля, один из которых соединится с вестибюлем одноимённой платформы Московского центрального кольца.

7 сентября были запущены в эксплуатацию первые четыре станции Троицкой линии: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», напомнил Собянин.