Брюссель, 15 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Страны Персидского залива отказались по требованию Евросоюза поддержать ряд проукраинских инициатив, в частности — санкционное давление на Россию. Об этом 15 октября сообщила газета Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«ЕС пока не смог убедить страны Персидского взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейского союза) в среду в Брюсселе», — сказано в публикации.

По данным издания, страны региона не поддержали включение в совместное заявление призыва к сотрудничающим с Россией странам прекратить оказание ей помощи посредством поставки техники. Вместо предложенной ЕС формулировки страны Залива призвали «все стороны [конфликта на Украине] прекратить отправку вооружений» его участникам.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года министерство финансов Саудовской Аравии ранее выразило несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад уже начал реализовать в рамках поддержки Украины. Сообщалось, что Эр-Рияд пригрозил выпустить на рынок часть европейских долговых бумаг в случае, если США и ЕС примут решение о конфискации замороженных суверенных активов РФ.

8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ многих стран следовать антироссийской политике является «победой России».

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции Запада принесли обратный результат. Глава государства напомнил, что антироссийские санкции вводили, чтобы разрушить страну изнутри, но этого не случилось.