Москва, 15 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. На реализацию проектов «Росатома» не оказали влияния внешние вызовы. Об этом 15 октября заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Сразу хочу сказать, что, несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьёзные параметры развития», — сказал он.

По словам Лихачева, госкорпорация смогла не только укрепить свои проекты, но и сделать серьёзные заделы на будущее, и прежде всего в сфере научно-технологического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Путин назвал абсолютным фактом лидерство России в сфере ядерных технологий. Глава государства подчеркнул, что этот факт никто в мире не оспаривает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 сентября, что отечественная атомная отрасль не имеет равных в мире. Представитель Кремля отметил, что российская атомная отрасль сегодня превосходит мировых конкурентов во многом, если не во всём.