Москва, 15 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России, действующие в приграничных районах Курской области, за последние сутки отразили восемь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

: Евгений Биятов/РИА Новости

«Отражены восемь контратак противника в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортёр Stryker и два автомобиля», — говорится в сводке ведомства.

Всего за последние сутки потери ВСУ составили более 200 военных. Также российские бойцы уничтожили четыре единицы бронетехники, в том числе один танк.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа и вторглись в приграничные районы. Российские подразделения сорвали планы противника прорваться вглубь региона. По последним данным потери ВСУ на этот направлении превысили 23,1 тыс. бойцов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что российские военнослужащие освободили около половины приграничных территорий Курской области, ранее захваченных ВСУ. Он подчеркнул, что украинские силы на этом направлении потеряли значительное количество западной военной техники и живой силы.