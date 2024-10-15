Москва, 15 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. С момента начала нападения на приграничные районы Курской области украинские формирования потеряли в общей сложности более 23,1 тыс. бойцов. Об этом 15 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября российский танкист с позывным Цаца рассказал, что танковый экипаж может за сутки использовать для ударов по киевским боевикам в курском приграничье до 50 снарядов. По его словам, такой расход боеприпасов объясняется высокой интенсивностью боёв на этом направлении.

Минобороны 14 октября сообщило, что группировка войск «Север» с помощью беспилотника «Иноходец» нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации украинских формирований в приграничье Курской области. Объект удалось обнаружить в ходе проведения разведки.

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