Москва, 24 июля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. В России впервые не осталось домохозяйств, испытывающих нехватку денег на продукты питания. Это 23 июля следует из анализа данных Росстата.

РИА Новости/ Владимир Астапкович

Согласно этой информации, которую привело «РИА Новости», в 2023 году впервые с 2004 года домохозяйства в России не заявили о нехватке денежных средств на продукты питания. В 2022 году в стране было 0,1% таких семей, а 20 лет назад — 4,4%.

При этом доля семей, считающих достаточным количество средств для приобретения всего, что они считают нужным, возросла до 3,4% с 2,7% в прошлом году. Это стало вторым в истории результатом, и выше он был только в 2019 году (3,5%).

Доля домохозяйств с достаточным количеством денег для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования, но не имеющих достаточно средств на приобретение автомобиля, квартиры или дачи, в 2023 году выросла на 2 процентных пункта, составив 36,6%.

Число семей, не могущих позволить себе товары длительного пользования, снизилась до 48,7% с 49,7% в 2022 году, а число испытывающих трудности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ домохозяйств уменьшилось до 11,2% с 12,9%. Также порядка 0,1% домохозяйств в РФ затруднились с оценкой своего финансового положения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Росстат понизил оценку уровня бедности в РФ в 2023 году до 8,5 с 9,3% по предварительным подсчётам. Кроме того, служба уточнила динамику уровня бедности в 2012–2022 годах с учётом данных Всероссийской переписи населения.

Президент России Владимир Путин в начале июня на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше ВВП. Глава государства уточнил, что МРОТ в стране с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей.