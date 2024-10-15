Угледар, ДНР, 15 октября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки российских войск «Восток» из Бурятии успешно пресекли попытку бежавших из Угледара украинских боевиков закрепиться на новых позициях под городом. Об этом 15 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и 240-мм миномётов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара», — проинформировали в ведомстве.

Уточнятся, что основной задачей для российской артиллерии было не позволить отступающим украинским формированиям окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском направлении.

Как рассказали сами артиллеристы, для них главной опасностью являются украинские дроны, для защиты от которых на САУ устанавливают дополнительную защиту и их расчёты строго соблюдают маскировку. Также во время боевых выездов артиллеристов всегда прикрывают расчёты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ.

«Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики, — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчёты постов воздушного наблюдения с нами всегда», — рассказал замкомандира взвода с позывным Борода.

Как сообщало ИА Регнум, российский военный с позывным Калмык 14 октября рассказал об обнаружении морпехами Тихоокеанского флота ВМФ России тайника украинских боевиков с боеприпасами для американских и польских гранатомётов юго-западнее Угледара. По его словам, схрон, вероятнее всего, был предназначен для диверсионных групп противника.

В силовых структурах Донецкой Народной Республики 13 октября рассказали, что артиллерия армии России перед штурмом Угледара нанесла удар по командным пунктам управления ВСУ, чем лишила киевских боевиков возможности организованного сопротивления. Одновременно российские военные смогли захватить основной сегмент обороны города — шахту «Южнодонбасская».