Донецк, 15 октября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на данный момент освободили от украинских формирований уже больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населённому пункту, уже больше двух третей населённого пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь ещё больше», — заявил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Глава республики уточнил, что российские солдаты героическими усилиями выбивают киевских боевиков из многоэтажных зданий и продвигаются на территории города.

Пушилин отметил, что в Дзержинске продолжают оставаться мирные жители, многие из которых не пожелали выезжать из города и ожидают, когда в нём наладится мирная жизнь.

Дзержинск является мощным укрепрайоном украинской армии с развитой железнодорожной сетью. Его освобождение позволит армии России улучшить снабжение по участку дороги Донецк — Горловка — Артёмовск и будет угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Пушилин заявил, что часть инфраструктуры временно контролируемого ВСУ Дзержинска восстановить уже будет невозможно. Глава региона посетил город, который освобождает 132-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада армии России.

Пушилин 13 октября отметил, что российские военные скоро освободят Дзержинск, в черте которого продолжаются бои. Глава ДНР также выяснил обстановку с мирным населением и ознакомился с состоянием инфраструктуры.