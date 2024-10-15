Москва, 15 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Москва дополнительно сообщит о том, кто будет представлять Саудовскую Аравию на саммите БРИКС в Казани и будет ли она представлена на мероприятии. Об этом 15 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите», — сказал он.

Выводы об участии королевства в БРИКС будут сделаны в зависимости от этого, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Саудовская Аравия подала заявку на вступление в БРИКС в августе 2023 года во время саммита объединения в Йоханнесбурге. Её заявку одобрили, но в январе 2024 года министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что страна ещё официально не стала членом организации.

Саммит БРИКС в Казани пройдёт с 22 по 24 октября. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил 2 сентября, что на мероприятие пригласили лидеров 36 государств.