Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Саудовская Аравия официально ещё не стала членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение, заявил министр торговли королевства Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Саудовская Аравия была приглашена принять участие в БРИКС, мы ещё официально не присоединились к БРИКС»,— сказал он во время трансляции дискуссии на сайте форума.

Как передавало ИА Регнум, 2 января государственный телеканал королевства Al Ekhbariya известил, что Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС. В заявлении говорилось, что официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС.

Заявки на вступление в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана были одобрены лидерами стран объединения на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Новое правительство Аргентины, пришедшее к власти в декабре 2023 года, отказалось от вступления в организацию.

Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. Президент Владимир Путин отметил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.