Висбаден, Германия, 15 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Новый штаб НАТО, строящийся в немецком Висбадене и предназначенный для координации оказываемой альянсом Украине военной помощи, сможет изменить ситуацию на поле боя. Об этом 15 октября после визита на объект заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Martyn Wheatley/Global Look Press Марк Рютте

«В разговоре с персоналом Рютте <…> сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и в той области, что касается собственной безопасности альянса», — приводит слова генсека пресс-служба НАТО.

В заявлении также отмечено, что командование будет координировать предоставление союзниками и партнерами НАТО военной подготовки и оборудования для Украины, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, и поможет украинским войскам подготовиться к будущим сражениям.

Как передавало ИА Регнум, о планах создать на территории Германии новое военное командование специально для помощи Украине стало известно в июле 2024 года. По данным газеты The Wall Street Journal, в операции под названием «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» будут задействованы около 700 военных из США и других стран НАТО. Также издание утверждало, что Североатлантический альянс намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника и создать новое командование в германском Висбадене. По информации издания, высокопоставленный чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО».

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России.