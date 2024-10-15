Курск, 15 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Автомобиль волонтёра Ивана Наумова, эвакуировавшего более 100 мирных жителей Кореневского района Курской области, наехал на «зубы дракона» на трассе Суджа — Курск. Об этом сообщила группа «Нескучны Курск» в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Инцидент произошёл вечером 12 октября, когда мужчина возвращался из очередной поездки в опасную зону. Уточняется, что ранее украинской ловушки на дороге не было. Автомобиль получил серьёзные повреждения и восстановления не подлежит. Сам волонтёр не пострадал.

Иван Наумов вместе с женой и тремя детьми проживает в селе Коренево и работает в пожарной части в Курчатове. После нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область семья перебралась в безопасное место, а сам мужчина начал вывозит мирных жителей из опасной зоны и привозить продукты с лекарствами тем, кто остался кормить домашний скот в приграничье.

В сентябре машину Наумова с эвакуированными из села Краснооктябрьское людьми атаковал вражеский беспилотник. От удара спасла яма на дороге, перед которой мужчина резко затормозил. Никто не пострадал.

Волонтер Алексей Живов в Telegram-канале заявил, что ловушку на дроге выставили украинские диверсанты. По его словам, за сутки десятки человек погибли, врезавшись в бетонные укрепления.

Как сообщало ИА Регнум, двое активистов Народного фронта погибли 16 августа в результате прямого попадания снаряда ВСУ в момент, когда они вывозили мирных жителей Курской области из опасной зоны. Ещё один волонтёр был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Николай Ковалёв, один из погибших волонтёров Народного фронта, пришёл в дружину в возрасте 17 лет, а другой, Давид Соколов, в 18 лет отправился на фронт добровольцем, рассказала пресс-служба движения.