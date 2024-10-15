Пекин, 15 октября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Российское и китайское военные ведомства солидарны в оценках происходящих в мире процессов, заявил 15 октября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать», — заявил Белоусов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Белоусов назвал солидарными оценки России и Китая ситуации в мире

Стратегическое партнёрство двух стран выстроено благодаря усилиям их лидеров — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Белоусов, добавив, что задача оборонных ведомств укреплять и развивать это партнёрство.

В 2024 году Москва и Пекин отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, в 2025 году — 80-летие совместной победы над нацистской Германией, напомнил Белорусов, подчеркнув, что у России и Китая длительный совместный путь. Обе страны сегодня уверенно смотрят в будущее.

Со своей стороны Чжан Юся отметил, что Пекину и Москве необходимо углублять сотрудничество армий. Он подчеркнул, что в Пекине уделяют особое внимание официальному визиту министра обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. У Центрального военного совета КНР прошла церемония встречи российской делегации. В ней участвовала рота почётного караула, играл оркестр. Белоусова торжественно приветствовал глава минобороны Китая Дун Цзюнь.

Глава Минобороны России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Чжан Юся на встрече с Белоусовым выразил надежду на расширение отношений с Россией в военной сфере. По его оценке, отношения Пекина и Москвы достигли в последние годы самого высокого уровня и продолжают развиваться стабильными темпами.