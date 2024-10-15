Пекин, 15 октября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики Чжан Юся выразил надежду на расширение отношений с Российской Федерацией в военной сфере. Об этом он заявил 15 октября в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Надеемся, что обе стороны продолжат поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять военные отношения, защищать свои интересы в области национального суверенитета и безопасности, а также совместно работать над поддержанием международного и регионального мира и стабильности», — приводит его слова официальный сайт МО Китая.

Также Чжан Юся отметил, что в последние годы отношения между Китаем и Россией достигли самого высокого уровня и продолжают развиваться стабильными темпами.

До этого Андрей Белоусов провёл переговоры с главой минобороны Китая Дун Цзюном, в ходе которых отметил, что российская сторона готова к сотрудничеству с китайской стороной для выполнения целей, поставленных в рамках достигнутых президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином договорённостей. Также он подчеркнул необходимость продолжения эффективного сотрудничества и выдвижения отношений двух государств в военной сфере на новый уровень.

Министр обороны КНР со своей стороны заявил, что Вооружённые силы России и Китая должны повышать качество и эффективность взаимодействия, способствовать постоянному развитию военных отношений двух стран, а также твёрдо отстаивать общие интересы и сотрудничать с целью поддержания глобальной стабильности.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом 14 октября. Церемония официальной встречи делегации РФ, в ходе которой глава МО Китая приветствовал российского коллегу, прошла возле здания ЦВС КНР.

2 октября президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества для поддержания мира и стабильности во всём мире.