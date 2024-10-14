Пекин, 14 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Министерство обороны России. Кадр из видео Глава Минобороны России Андрей Белоусов и глав минобороны Китая Дун Цзюнь

«В ходе визита министр обороны России проведёт ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — проинформировали в министерстве.

Отмечается, что возле здания Центрального военного совета КНР прошла церемония официальной встречи делегации России с участием роты почетного караула и оркестра, в ходе которой глав минобороны Китая Дун Цзюнь приветствовал российского министра.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почётного караула. Белоусов также возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября боевые корабли России и Китая в ходе учений по противолодочной и противовоздушной обороне провели боевые упражнения с практической стрельбой в северо-западной части Тихого океана. Экипажи кораблей ВМФ РФ применили реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000 для уничтожения подводной лодки условного противника.

Президент РФ Владимир Путин в начале июня отмечал, что отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Глава государства уточнил, что КНР продолжает оставаться для РФ главным экономическим партнёром.