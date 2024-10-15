Техас, США, 15 октября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Житель американского штата Техас Роберт Робертсон приговорён к казни за преступление, которое признали невозможным сразу несколько экспертов. Об этом 14 октября сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Смертная казнь

Мужчину обвинили в смерти его двухлетней дочери. По словам Робертсона, в 2002 году он проснулся однажды ночью из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил дочь и уложил в кровать, но наутро он обнаружил ребёнка без сознания и с посиневшими губами. Спасти девочку не удалось.

Врач при вскрытии тела ребёнка обратил внимание на следы травм головы и сделал вывод, что их происхождение насильственное. Также суд принял во внимание заключение ещё одного медицинского эксперта, который заверил, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения, возникший из-за ударов по голове. Нанести удары, по мнению обоих экспертов, мог Робертсон. Суд приговорил мужчину к смертной казни, которая назначена на 17 октября текущего года.

Защитники Робертсона пытаются добиться отмены казни. По их инициативе более 30 экспертов обратились в комиссию по помилованиям штата Техас с призывом пересмотреть приговор. Отмечается, что сегодня научное сообщество сомневается в существовании синдрома детского сотрясения.

В случае с девочкой, по мнению экспертов, в её гибели «виноваты» медикаменты с содержанием кодеина и прометазина, которые опасны для маленьких детей. Девочке прописали такие лекарства, так как она болела пневмонией, а препараты могут затруднять дыхание, что может привести к летальному исходу. Именно такая трагическая случайность произошла с дочерью Робертсона, считают специалисты.

Однако техасский уголовный апелляционный суд 9 октября отклонил сначала ходатайство об остановке казни, а затем и ходатайство о смягчении наказания. Робертсону остаётся надеяться только на то, что его помилует губернатор штата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Алабама осуществили вторую в истории США смертную казнь с применением чистого азота. Смертный приговор исполнили в отношении 56-летнего Алана Юджина Миллера, которого признали виновным в убийстве трёх мужчин в 1999 году. Своей вины Миллер не признал.

В январе в этом же штате с применением азота казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Суд установил, что в 1988 году он убил женщину по заказу её супруга, священника. Разрешение на казнь Смита азотом дал в ноябре 2023 года Верховный суд Алабамы. Ранее осуждённого пытались казнить с помощью смертельной инъекции.

В Японии суд префектуры Сидзуоки оправдал 88-летнего экс-боксёра Ивао Хакамаду,который в 1968 году был приговорён к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Хакамада был арестован в 1966 году. После 20 дней допросов мужчина признался в убийстве, однако на судебном заседании заявил, что его пытками заставляли дать признательные показания. В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК преступника, полученная из генетического материала крови, который был обнаружен на месте преступления, не совпадает с ДНК Хакамады.