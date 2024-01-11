Алабама, США, 11 января, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Казнь заключённого с помощью азота впервые в истории состоится в США. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные 10 января судом штата Алабама.

Иван Шилов ИА Регнум Смертная казнь

Заключённого Кеннета Юджина Смита, приговорённого к смерти за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника, планируется казнить с помощью метода азотной гипоксии. Казнь назначена на 25 января 2024 года.

Верховный суд Алабамы в ноябре 2023 года дал разрешение властям штата казнить осуждённого с использованием чистого азота. Решение было принято после неудачной попытки казнить Смита с помощью смертельной инъекции. Смит стал одним из двух приговорённых к казни в США людей, переживших попытку исполнения смертного приговора.

«Смит ходатайствовал о предварительном судебном запрете, запрещающем… казнить его в соответствии с действующим протоколом Алабамы о гипоксии азотом… Ходатайство истца о предварительном судебном запрете… отклонено», — уточняется в судебном документе.

Казни с помощью метода азотной гипоксии разрешены, кроме Алабамы, в штатах Оклахома и Миссисипи. Сторонники метода заявляют о его безболезненности для приговорённого, а оппоненты называют такую казнь жестоким экспериментом над людьми. Научных данных о том, что вдыхание азота приводит к страданиям, на сегодняшний день нет. Споры о приемлемости применения азота для казни человека продолжаются уже много лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что верховный суд Алабамы удовлетворил просьбу генпрокурора штата и 1 ноября выдал разрешение властям штата казнить заключенного Смита, признанного виновным в заказном убийстве, с использованием газообразного азота.

Как заявил генпрокурор Алабамы Стив Маршалл, семья Элизабет Сеннетт, которую 35 лет назад убил Смит, ждала возмездия все эти годы.