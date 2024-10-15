Москва, 15 октября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца установить местонахождение жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли. Об этом она сообщила журналистам.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Кроме того, Москалькова призвала Лубинца посетить этих людей, если он располагает информацией о том, где те находятся, а также проверить условия их жизни.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ, слова которой приводит «РИА Новости».

Москалькова уточнила, что её аппарат получил обращения от граждан России, которые хотят найти своих родственников. По её словам, в некоторых случаях речь идёт о поиске целых семей. Москалькова добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ активно работает с поступившими заявлениями.

Как сообщило ИА Регнум, 12 сентября появилась информация о докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. В документе говорилось, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей.

20 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза украинскими военными жителей Курской области, которые не успели эвакуироваться.

24 сентября Родион Мирошник заявил, что Россия имеет поимённый список мирных жителей Курской области, которых удерживают ВСУ. Перечень передали правоохранительным органам и Татьяне Москальковой.